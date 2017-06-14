Житомирщина получила первые 5 из 12 запланированных на этот год школьных автобусов (фото)

Житомирская область уже получила первые 5 запланированных на этот год школьных автобусов, на которых дети с нового учебного года будут ездить в школы в районах области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на главу облгосадминистрации Игоря Гундича.

По его словам, первые 5 из 12 школьных автобусов, запланированных на 2017 год, уже получены, остальные должны поступить в регион до конца этого месяца.

«Уже с 1 сентября новые школьные автобусы будут возить школьников. Мы должны заблаговременно заботиться о безопасности и комфорте детей. Школьный транспорт приобрели по программе софинансирования: 70% из государственного бюджета и 30% – средства местных бюджетов районов и ОТГ, которые подали заявку и которые нуждались в этих бусов», – цитирует пресс-служба Гундича.

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Эти первые 5 полученных автобусов, согласно распоряжению председателя ОГА, будут возить детей в Романовском, Коростенском, Новоград-Волынском, Ружинском и Чудновском районах области.

Стоимость одного автобуса составляет 1,564 млн грн, из которых средства местных бюджетов – 469,125 тыс. грн.

Напомним, что в 2016 году Житомирщина закупила 22 новых школьных автобуса, из которых 14 получили районы до Дня Святого Николая, еще 8 автобусов область получила впоследствии.