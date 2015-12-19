Житомирская область получила 10 школьных автобусов

Как передает корреспондент УНИАН, во дворе Житомирской ОГА сегодня состоялось торжественное вручение представителям управлений образования райгосадминистраций документов и ключей от 10-ти новых школьных автобусов. Их получили Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Любарский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Радомышльский, Красноармейский, Черняховский районы.

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«За средства Государственного фонда регионального развития в софинансировании с местными бюджетами области, а это соответственно 90% и 10%, мы закупили 20 автобусов. Половина из них уже прибыли, еще десять мы ожидаем до конца следующей недели. Кроме этого, до конца 2015 года возможно финансирование из ГФРР еще 4 автобусов для перевозки школьников в районах, которые больше всего в этом нуждаются - Володарск-Волынском, Новоград-Волынском, Коростенском и Красноармейском районах», - сообщил председатель Житомирской ОГА Сергей Машковский.

Общая пассажировместимость одного автобуса - 27 мест, 24 сидений для школьников, 3 для сопровождающих лиц. Школьные автобусы марки ЭТАЛОН А0811ш приобретено на Черниговском автозаводе.

В следующем году область планирует активно привлекать инвестиционные средства для транспортных нужд школ.

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Новый школьный транспорт будет перевозить в целом 488 учащихся и 41 педагога из 46 сел области.

Как сообщал УНИАН, Житомирская ОГА закупит 20 школьных автобусов производства «ОАО «Черниговский автозавод».