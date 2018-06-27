Инклюзия "на бумаге" и в реальности

Возможность получать образование детям с особыми потребностями вместе с детьми без инвалидности – чудесная инициатива, которую можно только приветствовать. Первое постановление Кабмина о внедрении инклюзивного образования появилось еще в августе 2011 года. Но на практике социальная интеграция особенных детей происходила крайне медленно, а обращать внимание на важность подобных начинаний в Украине стали совсем недавно. Не в последнюю очередь, потому, что внедрением инклюзии в отечественные учебные учреждения занимается президентский благотворительный фонд, а отдельные программы курирует лично Марина Порошенко.

В конце мая Верховная Рада приняла «Закон об инклюзивном образовании». «Это значит, что теперь каждое среднеобразовательное учреждение будет работать по принципу «школа для всех», где в инклюзивной среде смогут учиться дети с особыми образовательными потребностями», - отметила первая леди.

Однако УНИАН уже писал о том, что далеко не всегда внедрение инклюзии происходит в Украине гладко. Родители детей с особыми потребностями рассказывают, что чиновникам еще есть, над чем работать, поскольку появление инициативы «сверху» вовсе не означает, что она будет воспринята и действительно начнет внедряться на местном уровне. Именно поэтому (особенно, в тех регионах, которые не стали пилотными для инклюзии) тему получения образования детей с особыми потребностями вместе с детьми без инвалидности двигают объединения родителей, заинтересованных в этом.

Подтверждением таких историй может служить то, как в этом году была «организована» сдача детьми с особыми потребностями внешнего независимого тестирования (ВНО) в Киеве (столица могла бы послужить примером того, как это должно происходить по всей стране).

С особыми условиями и без

В нынешнем году, как и раньше, у особых детей для сдачи ВНО было два варианта: сдавать на общих основаниях или со специальными условиями (дополнительные полчаса времени, сурдопереводчик, пандусы для колясочников и т.д.), когда они необходимы. В первом случае все предельно просто. Как написал на своей странице в социальной сети школьник с особыми потребностями Евгений Козярин, «если ты хочешь сдавать оценивание на общих условиях, то ты спокойно, через школу, идешь на оценивание, без всяких справок и медицинских заключений». «В школе нам сказали, что если идти на общих условиях, то проблем не должно быть», - отметил он.

А в Киевском региональном центре оценивания качества образования (КРЦОКО), по его словам, «объяснили, что медицинские справки нужны только для создания специальных условий».

Напомним, Минобразования и Министерство здравоохранения еще в августе прошлого года подготовили совместный приказ, в том числе, утверждающий перечень специальных условий в пунктах проведения ВНО (к примеру, возможность использовать слуховой аппарат или услуги сопровождающего к месту сдачи тестирования). Это должно было упростить сдачу ВНО для детей с особыми потребностями.

«До текущего года условия были такие: приходил ребенок с заключением ЛКК (лечебно-квалификационная комиссия, - УНИАН) о том, в каких условиях он нуждается, к регламентной комиссии. И комиссия решала, можно ли создать эти условия или нет. Сейчас, когда заработал этот четкий перечень, ни одна регламентная комиссия, ни один региональный центр не могут отказать ребенку, к примеру, в тетради с увеличенным шрифтом», – рассказала замдиректора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Наталья Юр.

По ее словам, данный перечень создан не только для удобства ребенка, но и для удобства врачей. «Раньше ЛКК нам, бывало, просто вписывали диагноз в свое медицинское заключение. А по диагнозу мы не всегда могли понять, в каких именно условиях нуждается ребенок», – отметила Юр.

Собственно, сдавать ВНО со специальными условиями – второй вариант, с которым, тем не менее, у многих детей с особыми потребностями неожиданно возникли сложности. Причем, несмотря на бравые комментарии чиновников, еще на этапе получения соответствующего медзаключения.

Дело в том, что на сайте Минздрава пример такого документа появился только спустя неделю после начала регистрации на ВНО. А в поликлиниках о нем вовсе не имели ни малейшего понятия. «Когда мы пришли к нашему лечащему врачу, который направляет на лечебно-квалификационную комиссию (ЛКК), он вообще не понимал, о чем я говорю», – рассказала УНИАН Ирина Гудым, мама школьника-выпускника с особыми потребностями, который в этом году сдает ВНО.

В качестве особенных условий для своего ребенка она хотела оформить только дополнительные полчаса времени, сверх разрешенного. В конечном итоге, ей это удалось, но только благодаря собственной напористости: вместе с мужем они самостоятельно разыскали на сайте Минздрава бланк медицинского заключения, необходимого для оформления такой дополнительной опции для ребенка с особыми потребностями, распечатали инструкцию, как его заполнить, несколько раз приносили и показывали все эти «бумажки» сначала врачам в поликлинике, потом – в лечебно-консультативной комиссии…

По словам Ирины, в классе ее сына еще четверо детей с инвалидностью, но их родителям повезло в общении с чиновниками меньше – оформить особые условия им не удалось. Женщина убеждена, что эта тенденция существует не только в их школе.

Ее слова подтверждают и данные УЦОКО, согласно которым, в столице специальные условия во время прохождения ВНО потребовались только 49 детям. Вероятнее всего, эти пять десятков учащихся – именно те, кто до конца прошел «семь кругов ада», чтобы получить соответствующее медицинское заключение.

Испытаниям нет конца

Но на этом испытания для особенных детей, желающих сдать ВНО, отнюдь не закончились. В конце мая, перед началом тестирования, от родителей детей с особыми потребностями посыпались жалобы: им предложили сдавать тесты в одном учебном заведении, которое, хоть и отлично оборудовано для этого, но находится на противоположном конце города. Это требовало от родителей и детей немалых логистических усилий, так как добираться в Святошинский район детям с особыми потребностями нужно было как из Оболонского, так и из Деснянского или Голосеевского. И вариантов в час пик не много – дорогое такси, либо две-три пересадки в общественном транспорте (не у всех есть возможность передвигаться на собственном автомобиле). Не говоря уже о том, что час-полтора езды стали фактором дополнительного волнения перед экзаменом.

«Нам всего лишь нужно было полчаса дополнительного времени особых условий, но для этого пришлось четыре раза ранним утром, через все столичные пробки добираться в другой конец города (из Днепровского района на левом берегу Днепра в Святошинский на правом). При этом наши одноклассники, с которыми мы сдавали пробные тесты, писали украинский язык, историю, английский по месту жительства. Получается, что нам, чтобы избежать всех проблем, нужно было идти сдавать ВНО на общих основаниях», - сокрушается Ирина Гудым.

УНИАН выяснил, что в этот пункт проведения ВНО отправили всех детей, которым нужно было дополнительное время для прохождения теста. Таковых оказалось два десятка. Среди них 15 – те, кому необходимо было присутствие сурдопереводчика, один учащийся, указавший на необходимость наличия пандусов и один, которому мог потребоваться туалет с оборудованной универсальной кабиной.

Казалось бы, все правильно – детям нужны эти условия, и чиновники им их обеспечили. Но есть нюансы.

Дело в том, что региональные центры оценивания качества образования заранее, до начала ВНО, отбирают учебные заведения, в которых будет проводиться тестирование. Отбор проводится по определенным критериям, утвержденным на уровне министерства образования. Поэтому, по словам замдиректора УЦОКО Натальи Юр, если ребенок нуждается в пандусах, аудитории на первом этаже или универсальной кабинке в туалете – его, естественно, отправляют туда, где такие условия есть. «Дети ездят по всем районам, это зависит от предметов. Если, к примеру, украинский язык сдают больше, то создается больше пунктов. Если немецкий сдают меньше, то, соответственно, учащиеся будут съезжаться в один район», – рассказала она.

Опять все красиво, но только на словах. Итак, в УЦОКО на запрос УНИАН ответили, что украинский язык и литературу эти 49 детей, которым потребовались особые условия, могли сдавать в 21 пункте проведения ВНО – в Дарницком, Святошинском, Голосеевском, Подольском, Оболонском, Шевченковском районах. Математику можно было сдать в 10 пунктах проведения ВНО, историю – в 16, английский язык – 14. Это – что касается наиболее распространенных предметов. А, кроме того, химию можно было сдать в 3 пунктах проведения ВНО, физику и биологию – в 4, географию – в 6.

Другими словами, охват учреждений, которые прошли отбор Киевского центра оценивания качества образования, позволял организовать детям с особыми потребностями максимально удобные условия для сдачи ВНО хотя бы в соседних с местом проживания районах. Но, вместо этого, чуть меньше половины из них едут через весь город, чтобы получить дополнительные полчаса времени для написания тестов!

Процедуры вместо логики и здравого смысла

Можно, конечно, предположить, что чиновники, которые занимаются распределением детей по пунктам проведения ВНО, знать не знают, из каких именно районов Киева эти дети. Увы, это не так. Знают. Поскольку в эта информация содержится в «Контрольном талоне к медицинскому заключению», которое в региональный центр оценивания качества образования подавали все дети с особыми потребностями. В этом документе указывалось и то, какое именно особое условие нужно обеспечить особенному ребенку, и адрес его проживания, и штамп районного медучреждения с названием района, где ребенок проходил медобследование (проводится по месту проживания).

Столичные чиновники действительно не могли бы думать о логичном распределении детей по районам, если бы желающих таким образом сдавать ВНО были тысячи. Но, как уже было сказано, таких детей оказалось всего 49 на весь многомиллионный Киев.

Наталья Юр, комментируя эту ситуацию, говорит о процедурности вопроса. «Те дети, которые имеют дополнительное время, все направляются в один пункт. Это решение принято для унификации такой процедуры. Мы не можем создать 21 аудиторию, чтобы каждый ребенок проходил тестирование в отдельной, – рассказала она. - Скажем, тестирование иностранного языка длится 120 минут. Соответственно, если из одной аудитории 14 детей будут выходить примерно через 120 минут, сдавать работы, бланки, то ребенку, который пишет тестирование дольше это время будут мешать».

Что же касается 15 детей с особыми потребностями, которые нуждались в сурдопереводчике, и которых также фактически согнали в одно заведение из двух десятков отобранных для проведения ВНО, то, по словам Юр, «15 человек – это полная аудитория, их уже в любом случае мы можем посадить в одну аудиторию».

В Киевском региональном центре оценивания качества образования УНИАН также сообщили, что «во время распределения участников ВНО следует придерживаться таких-то требований: глухие и лица с нарушением слуха закрепляются за пунктом ВНО, в отдельных аудиториях которого осуществляется сурдоперевод. Такой пункт организовывают на базе областного центра. Участники ВНО, которым предоставляется дополнительное время для сертификационной работы направляются в один пункт ВНО (по возможности). Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, закрепляются за пунктами, где есть наружные лестницы и пандусы, оборудованные поручнями и/или туалеты, оборудованные универсальной кабинкой удобной для лиц, которые передвигаются на колесных креслах».

Другими словами, процедуры заменили киевским чиновникам здравый смысл. Ведь никто из них не принял во внимание, что добираться больше часа к месту проведения тестирования может стать для ребенка с особыми потребностями большим стресс-фактором, чем его одноклассники, которые сдали тест на полчаса раньше и тихонько вышли из аудитории. Точно также, как никто из них не предположил, что детей, которым необходим сурдопереводчик (напомним, их всего 15), можно «разбить» на две группы. К примеру, по принципу проживания на правом или левом берегу столицы. При этом, неплохо выбрать место тестирования в районе, куда всем добираться было бы одинаково удобно. Логичным выглядит также поступить и с колясочниками.

Таким образом, даже с учетом появления регламентированного перечня специальных условий во время проведения ВНО (что, определенно, победа), реализация инклюзивных реформ на местах требует еще много работы. В частности, необходимо решить вопрос информированности медиков. А также устранить спорные моменты с созданием пунктов проведения ВНО и распределением по ним учащихся – мы ведь говорим о детях с особыми потребностями, и это нужно учитывать.

Пока оптимизация процесса сдачи ВНО особенными детьми даже в Киеве выглядит неэффективной. О том, как это происходит в регионах, страшно загадывать. Впереди у чиновников – новый учебный год. Есть время подготовиться, чтобы в 2018-м не повторять допущенных сейчас ошибок.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко