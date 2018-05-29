Ограниченные инициативы об особых потребностях

«Вопрос образования является топ-приоритетом, - говорил глава государства в начале весны на одном из заседаний Национального совета реформ. - Если определять приоритетность реформ в Украине, то, безусловно, реформа образования – один из первых приоритетов». Собственно, президентский законопроект, который должен поспособствовать развитию в Украине инклюзивного образования, был зарегистрирован в Верховной Раде в начале мая.

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с особыми потребностями и детей, у которых таковых нет. По словам министра образования Лилии Гриневич, на сегодняшний день только 4 тысячи детей с инвалидностью имеют возможность такого обучения. А это всего лишь 10% от общего количества таких маленьких украинцев, которые нуждаются в инклюзии.

Собственно, законопроект, о котором идет речь, закрепляет за детьми с инвалидностью право учиться во всех, удобных для них, общеобразовательных учебных заведениях. Предлагается ввести дистанционную и индивидуальную формы обучения, кроме того, создавать специальные и инклюзивные классы. Впервые на законодательном уровне определяются термины «лицо с особыми образовательными потребностями», «индивидуальная программа развития» и «коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги». Также законопроект обеспечивает финансирование обучения для детей с особыми потребностями за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Другими словами, на Банковой призывают местные громады тратить средства, которые, благодаря децентрализации, остаются на местах, на модернизацию школ под потребности детей-инвалидов, которые в этом нуждаются.

Интерес президента к этой теме не удивителен: вопросами развития инклюзивного образования в стране не первый день занимается «Благотворительный фонд Порошенко», возглавляемый первой леди Мариной Порошенко. В прошлом месяце на Национальном Совете Реформ она представила масштабную социально-образовательную программу «Инклюзивное образование – уровень сознательности нации», рассчитанную на три года.

Пилотный ее проект стартовал год назад в 19 школах Запорожской области (там проживает более 35 тысяч детей и подростков с нарушениями психофизического развития – около 12% от общего количества детей). А к сегодняшнему дню идею поддерживают в Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Еще за два года, к июлю 2019-го, проект должен охватить все регионы Украины.

Кроме того, в конце апреля между благотворительным фондом имени президента и министерством образования был подписан меморандум о сотрудничестве в вопросе распространении инклюзивного образования в детских садиках, школах и училищах страны.

Инклюзия: ожидание

Родителям детей с особыми потребностями, в принципе, все равно, кто из властьимущих поддерживает принцип инклюзивного образования, главное, чтобы он работал.

По словам президента харьковского родительского клуба «Свитанок» Благотворительного фонда «Институт раннего вмешательства», мамы 20-летней девушки с особыми потребностями и ярого сторонника инклюзии Виктории Пироговой, дети с инвалидностью обязательно должны проводить время с остальными детьми, иметь друзей, не чувствовать себя изолированными от общества. Женщина убеждена, что детские садики и младшая школа помогают социально интегрироваться. Причем, совершенно не обязательно находится в учреждениях весь день и заниматься по общеобразовательной программе.

«У моей девочки интеллектуальные способности слабенькие, мы занимались отдельно с учительницей по индивидуальному графику, но проводили эти часы не дома, а ездили в школу. В младшей школе это было 2 часа в день, в средней – чуть больше. Но ведь она же не просто ради этого ходила в школу – там и переменки, и концерты какие-то. Негативного опыта ее отношений с другими детьми у нас не было. Она постоянно приходила и уходила, и дети привыкли к ней, сами увидели, что мир – разнообразен и люди в нем бывают разные», – вспоминает Виктория.

«Основной плюс инклюзии — это интеграция, вовлечение ребенка в общественную жизнь. Тот ребенок, который может находиться в коллективе, должен там находиться, и инклюзия дает это», – убеждена и жительница Николаева, мама второклассника с особыми потребностями Наталья Сараева.

По ее словам, в Николаеве внедрение инклюзии началось задолго до того, как этим озаботились на общегосударственном уровне – лет пять назад. И не с понимания проблемы и ее решением местным Департаментом образования, а силами родителей детей-инвалидов, которым пора было в школу, но школы к их потребностям оказались не готовы. Почти везде родители встречали сопротивление, но не сдавались, писали в городское управление образования и общались с многочисленными чиновниками.

«В результате, когда и моему сыну пришло время идти в школу, я уже шла «протоптанными» дорожками других родителей, знала, что такое инклюзия, какие у нее есть плюсы и минусы, с чем придется столкнуться и на что можно рассчитывать моему ребенку, - вспоминает Наталья Сараева. – Сегодня сын занимается по программе общеобразовательной школы (второклассник может себя обслуживать самостоятельно, так как самостоятельно ходит). Единственное отличие от любого другого школьника - у него есть еще специальные занятия с психологом».

Однако другим детям с особыми потребностями необходимо несколько больше. Для начала, школы должны быть оборудованы пандусами (в Украине с этим очень плохо), специальными санитарно-гигиеническими комнатами (к сожалению, ученики множества украинских школ до сих пор пользуются туалетами на улице). Кроме того, специальная подготовка для работы с детьми-инвалидами необходима учителям. И, что немаловажно, нужна работа с другими родителями и детьми. «Подготавливать нужно, главным образом, общество. Наши люди недостаточно толерантны. И, к сожалению (так бывает очень часто), первоначальное отношение сверстников к особенному ребенку может быть разным, не всегда хорошим», – объясняет Наталья.

В Николаеве этим занимается общественная организация «Сильные вместе», созданная родителями детей-инвалидов, чтобы «приобщить детей к полноценной жизни». И, конечно, представители гражданского сектора, регулярно ведущими работу с реабилитологами, учителями, всеми, кто связан с детьми с инвалидностью, и с городскими службами, которые, возможно, хотели бы проблем не замечать, не откажутся от помощи Минобразования и первой леди страны.

Инклюзия: реальность

Их опыт приходится перенимать и родителям детей с особыми потребностями в других городах. Поскольку, как показывает практика, без «пинков» чиновники даже не способны выполнять украинские законы. Наиболее яркий пример – организация внешнего независимого оценивания (ВНО) для детей с особыми потребностями.

Дело в том, что накануне проведения тестирования в 2017-м году, Министерство образования и Министерство здравоохранения подготовили совместный приказ, в котором прописали особенности участия во внешнем независимом оценивании людей с инвалидностью. В частности, речь шла о необходимости создать для них особые условия: к примеру, выдать слуховой аппарат, предоставить переводчика языка жестов, возможность сопровождающему доставить человека с особыми потребностями к месту сдачи тестирования, выполнять работу дополнительные полчаса сверх разрешенного времени и другие.

Для организации указанных особенных условий каждому участнику с инвалидностью (или его родителям, если участник несовершеннолетний) необходимо было предоставить в Центр оценивания качества образования соответствующее медицинское заключение. Документ должен был быть заполнен лечебно-консультативной комиссией, согласно инструкции, на основе рекомендаций от лечащего врача конкретного человека. И именно в этом документе, собственно, указывались виды тех или иных особых условий, которые ему необходимы для сдачи ВНО.

Казалось бы, отличная идея – пойти, наконец, навстречу детям с ограниченными возможностями, учесть их потребности и помочь спокойно сдать обязательное для поступления в ВУЗ тестирование. Однако реализация задуманного оставила желать лучшего.

Киевлянка Ирина, мама школьника-выпускника с особыми потребностями, рассказывает, что, во-первых, на сайте Минздрава пример необходимого медицинского заключения появился только спустя неделю после начала регистрации на ВНО. Во-вторых, в поликлиниках и вовсе не имели о нем ни малейшего понятия. «Когда мы пришли к нашему лечащему врачу, за которым мы закреплены, он вообще понятия не имел, что это за медицинское заключение и о чем я вообще говорю», – отмечает Ирина.

В качестве особенных условий для своего ребенка она хотела оформить только дополнительные полчаса времени, сверх разрешенного. В конечном итоге ей это удалось, но только благодаря собственной напористости: вместе с мужем они выискивали бланк медицинского заключения, необходимого для оформления такой услуги для ребенка с особыми потребностями, на сайте Минздрава, распечатывали инструкцию по заполнению, приносили и показывали все эти «бумажки» сначала врачам в поликлинике, потом – в лечебно-консультативной комиссии…

По словам Ирины, в классе ее сына есть еще четверо детей с инвалидностью, но их родителям повезло в общении с чиновниками меньше – оформить особые условия им не удалось. Женщина убеждена, что, наверняка, такая тенденция не только в их школе.

К слову, целесообразность такого отдельного медицинского заключения, в принципе, вызывает вопросы. У детей с инвалидностью, ввиду особенностей психофизиологического состояния, справок и анализов и так хватает. Обычно, их медицинские карточки больше похожи на тома рукописей. В чем смысл заставлять ребенка в очередной раз обходить «семь кругов ада» – всех врачей и все процедуры – мало понятно. Тем более, что в случае Ирины и ее сына, у них были новые справки, поскольку юноша недавно проходил военкомат.

«Конечно, внедрять инклюзию в Украине нужно, - говорит координатор общественной организации «Борьба за права/Fight For Right» Юлия Сачук. – Но, к сожалению, у нас количество законодательных инициатив в этом направлении гораздо больше, чем реальных действий. К примеру, если взять ситуацию с материально-техническим обеспечением, можно акцентировать внимание на отсутствии нормальных пандусов. А если говорить о неслышащих или незрячих детях, или детях с дислексией, то нет даже соответствующих учебных материалов…».

По ее словам, родители детей с инвалидностью, постоянно напоминают, что ситуация не меняется: «Как ребенок не мог учиться три года назад, так, в основном, не может и сейчас. Мы можем даже взять посадить ребенка за парту, но родители сами понимают, что ребенку соответствующих образовательных услуг не предоставят».

Поэтому родители давно взяли на заметку, что полагаться только лишь на государственные программы и стратегии в этом вопросе нельзя. Вот им и приходится самостоятельно требовать от чиновников всех уровней обеспечивать права их детей.

В свою очередь, активной общественности также нельзя спускать чиновникам с рук случаи халатного отношения к реализации прав детей с инвалидностью. Права любого ребенка не могут быть платформой для спекуляций, и особенный ребенок – не исключение.

… В свое время, президентская чета Ющенко очень «заботилась» о лечении маленьких украинцев. Но «Больнице будущего» не суждено было стать реальностью. А под обломками этого проекта политическому рейтингу Ющенко не суждено было подняться. Повторит ли президент Порошенко судьбу одного из своих предшественников, воплощая проект об инклюзивном образовании в Украине?

Ирина Шевченко