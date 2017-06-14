Нежелательные гости в Одессе: опубликован "черный список" артистов, чьи концерты будут срывать (фото, видео)

Активист и бывший лидер "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко заявил, что радикалы будут и дальше срывать концерты звезд из-за их выступлений в России и оккупированном Крыму.

Он на своей странице в Facebook опубликовал "черный список" артистов, выступления которых намерены помешать.

1. Группа "Время и стекло", граждане Украины. Запланирован на 16.06 в клубе "Ibiza". Причина - они получали самовары на премии RU.TV и регулярно гастролировали по РФ.

2. Dj Smash, гражданин РФ. Выступление запланировано на 17.06, клуб "Ibiza". Неоднократно выступал в оккупированном Крыму, нарушив правила пересечения украинской границы. Сейчас указано, что продажа билетов приостановлена. Из сайта клуба афишу убрали.

3. Группа "Победа", солист — Андрей Архангельский, гражданин Украины. Должен выступать в клубе "Пляжник" в Одессе 17 июня. Неоднократно посещал Москву. Засветился на съезде "одесского землячества", проекта Кремля для реализации гибридной агрессии против Украины.

4. Баста, гражданин РФ. Должен выступать в клубе "Ibiza" уже 18.06, а за день до этого — в Киеве. Также пел в оккупированном Крыму и нарушил наше законодательство.

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5. Группа "Грибы", граждане Украины. Клуб "Ibiza", 27 июня. Совсем недавно завершили свой тур по России.

6. "Каспийский груз", граждане РФ. Запланированные на 15 июля в клубе "Bono". Выступали в Крыму, в Керчи, нарушив наш закон.

7. "Mozgi" — проект Потапа, который регулярно гастролирует по РФ. Граждане Украины. Выступление - клуб "Ibiza", 16 июля. 23.02.14, после расстрелов на Майдане и в начале оккупации Крыма, выступал в Москве на концерте в честь российских военных.

8. Ах Астахова, гражданка РФ. Выступление в Зеленом театре на 12 августа этого года. Выступала в 2015 году в оккупированном Крыму.

9. Сергей Бабкин, гражданин Украины. Концерт планируется на 17 октября 2017 г. в театре Музкомедии. Выступал в оккупированном Крыму, гастролировал по РФ. Давал интервью для пропагандистского Life.

10. Антоха МС, гражданин РФ. Клуб "Agharti", Чкаловский пляж, 01 июля. Посещал оккупированный Крым в 2015 году.