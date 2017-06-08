"Еще одна звезда пролетела над Одессой": поп-ветеран эстрады Билык не захотела "почестей" активистов и отменила концерт
16:41, 08 июня 2017Общество
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Певица отменила выступление на открытии ресторана в Одессе после угроз активистов сорвать его.
Билык отменила выступление в Одессе / Concert.UA
Организаторы отменили выступление Ирина Билык на открытии ресторана "Park Leo" в Одессе.
Об этом сообщили организаторы выступления, передает УСИ.
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Мероприятие было запланировано на 18:00. На него, помимо фанатов певицы, собирались прийти общественные активисты, в частности Сергей Стерненко. Они должны были собраться на месте за полчаса до начала, чтобы сорвать выступление.
Тем не менее, выступление отменили сами организаторы.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, недовольство активистов вызвало то, что Ирина Билык выступала в Крыму, а также регулярно ездила с концертами в РФ.
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