"Еще одна звезда пролетела над Одессой": поп-ветеран эстрады Билык не захотела "почестей" активистов и отменила концерт

Организаторы отменили выступление Ирина Билык на открытии ресторана "Park Leo" в Одессе.

Об этом сообщили организаторы выступления, передает УСИ.

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Мероприятие было запланировано на 18:00. На него, помимо фанатов певицы, собирались прийти общественные активисты, в частности Сергей Стерненко. Они должны были собраться на месте за полчаса до начала, чтобы сорвать выступление.

Тем не менее, выступление отменили сами организаторы.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, недовольство активистов вызвало то, что Ирина Билык выступала в Крыму, а также регулярно ездила с концертами в РФ.