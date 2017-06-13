Столкновения в Днепре 9 мая: в городе задержали одного из организаторов драки (видео)

В Днепре арестовали соорганизатора беспорядков 9 мая. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСтолкновения в Днепре 9 мая: 16 участникам сообщили о подозрении

Сообщается, что задержанный - 32-летний Алексей Романченко, который скрывался в областном центре. Суд взял его под стражу на два месяца.

Как сообщал УНИАН ранее, 9 мая около памятника Славы в Днепре произошла массовая драка. Полиция и молодые люди, сопровождавшие колонну "Оппоблока", избили АТОшников, которые требовали убрать политическую и запрещенную символику.