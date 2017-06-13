Столкновения в Днепре 9 мая: в городе задержали одного из организаторов драки (видео)
13:49, 13 июня 2017Общество
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Суд взял его под стражу.
Задержанный скрывался в областном центре / скриншот
В Днепре арестовали соорганизатора беспорядков 9 мая. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сообщается, что задержанный - 32-летний Алексей Романченко, который скрывался в областном центре. Суд взял его под стражу на два месяца.
В Днепре арестовали соорганизатора беспорядков 9 мая
Как сообщал УНИАН ранее, 9 мая около памятника Славы в Днепре произошла массовая драка. Полиция и молодые люди, сопровождавшие колонну "Оппоблока", избили АТОшников, которые требовали убрать политическую и запрещенную символику.
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