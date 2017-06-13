Экс-командир киевского "Беркута" уже разгоняет митинги в Москве (фото)
Скандального полковника Кусюка, руководившего разгоном Майдана, заметили на митингах в России.
Скандально известный бывший начальник киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана, всплыл на антикоррупционном митинге в Москве.
Фото с беглецом на демонстрации обнародовал "Дождь", передает ТСН.
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Как видно на фото, Кусюк в форме российских правоохранительных органов, на руке у него нашивка подразделения специального назначения МВД России.
Как сообщал УНИАН, 12 июня, в День РФ, прошли десятки массовых митингов из-за возмущения россиян коррупционными схемами действующей власти. Правоохранители задержали более 1,5 тыс. людей.
Известно, что двум задержанным инкриминируют избиение работников Росгвардии, им грозит до 10 лет заключения.