Экс-командир киевского "Беркута" уже разгоняет митинги в Москве (фото)

Скандально известный бывший начальник киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана, всплыл на антикоррупционном митинге в Москве.

Фото с беглецом на демонстрации обнародовал "Дождь", передает ТСН.

Читайте такжеСиловики показали полный отчет по расследованию преступлений против Майдана (видео, инфографика)

Как видно на фото, Кусюк в форме российских правоохранительных органов, на руке у него нашивка подразделения специального назначения МВД России.

Как сообщал УНИАН, 12 июня, в День РФ, прошли десятки массовых митингов из-за возмущения россиян коррупционными схемами действующей власти. Правоохранители задержали более 1,5 тыс. людей.

Известно, что двум задержанным инкриминируют избиение работников Росгвардии, им грозит до 10 лет заключения.