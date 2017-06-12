В России проходят акции протеста против коррупции (прямая трансляция)
11:15, 12 июня 2017Мир
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В акции участвуют 187 российских городов.
Утром в понедельник правоохранители задержали первых митингующих / фото twitter.com/navalny
Сегодня в России по всей стране проходят антикоррупционные митинги.
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Как отмечается на странице Навальный LIVE в You Tube, всего в акции участвуют 187 российских городов.
Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.
Утром 12 июня во Владивостоке прошли первые задержания митингующих.
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Новость в сюжете: Антикоррупционные митинги по всей России