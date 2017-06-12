В России проходят акции протеста против коррупции (прямая трансляция)

11:15, 12 июня 2017
Мир
2562 0

В акции участвуют 187 российских городов.

Утром в понедельник правоохранители задержали первых митингующих / фото twitter.com/navalny

Сегодня в России по всей стране проходят антикоррупционные митинги. 

Читайте такжеБаррикады у Кремля: как Москва готовится к митингам (фото, видео)

Как отмечается на странице Навальный LIVE в You Tube, всего в акции участвуют 187 российских городов.

Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.

Утром 12 июня во Владивостоке прошли первые задержания митингующих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Антикоррупционные митинги по всей России
Теги: #митинги в России#акции против коррупции в РФ