В России проходят акции протеста против коррупции (прямая трансляция)

Сегодня в России по всей стране проходят антикоррупционные митинги.

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Как отмечается на странице Навальный LIVE в You Tube, всего в акции участвуют 187 российских городов.

Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.

Утром 12 июня во Владивостоке прошли первые задержания митингующих.