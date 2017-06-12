"Деньги ушли из моего кармана": Руслана заявила, что до сих пор не получила гонорар за Евровидение

Украинская певица Руслана, которая была хедлайнером финала Евровидения-2017 в Киеве, заявила, что до сих пор не получила денег за свое выступление.

Об этом Руслана рассказала в программе "Светская жизнь".

Певица и ее команда должны были получить за выступление на Евровидении почти 400 тысяч гривен.

"На сегодня, мы деньги не получили, так как расчеты будут продолжаться еще очень долго", - сообщила Руслана.

Читайте такжеРуслана отреагировала на слухи о том, что вместо нее хедлайнером Евровидения должна была стать Леди Гага

"С Александром (муж Русланы) у меня вообще были страшные скандалы о цифре, которую я вложила в создание этой песни, в запись, клип, костюмы, подготовку. И Евровидение покрыло только часть этих расходов", – сказала она.

По ее словам, на выступление она потратила собственные средства, которые до сих пор не вернулись.

"Дай Бог, чтобы это была треть от того, что мы потратили. На сегодня деньги полностью ушли из моего кармана, и они нам еще не вернулись", – заявила Руслана.

Как сообщал УНИАН-Таблоид: ранее ведущая Евровидения-2017 назвала сумму гонорара, который до сих пор не получила.