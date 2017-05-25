"Была приятно удивлена": ведущая Евровидения-2017 назвала сумму гонорара, который до сих пор не получила

Фото: пресс-служба Анны Буткевич

Ведущая красной дорожки Евровидения-2017 Анна Буткевич рассказала, что до сих пор не получила гонорар за свою работу, а также самостоятельно подбирала наряд для проведения открытия шоу.

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"Свой гонорар я еще не получила. Могу лишь сказать, что, подписывая договор, была приятно удивлена, поскольку он оказался выше моих ожиданий – более 70 000 грн без учета налогов", - подчеркнула Буткевич.

Кроме того, свой наряд ведущая подбирала самостоятельно из собственного гардебора, пишет "Гордон".

"Относительно нарядов, здесь все просто – я надела то, что считала наиболее подходящим из своего гардероба, и организаторов мой выбор устроил", - сказала девушка.

При этом соведущий Буткевич Андрей Джеджула за проведение красной дорожки получил 2,5 млн грн. По его заявлениям, эти деньги ушли на его команду, которая занималась непосредственно организацией мероприятия.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее руководитель Евровидения на встрече с президентом заявил, что конкурс в Киеве прошел безупречно.