В польском Перемышле более 1000 украинцев почтили память погибших украинских воинов (фото)

В Перемышле свыше 1 тыс. человек почтили память погибших украинских воинов, похороненных на украинском военном кладбище.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, в этом году Праздник национальной памяти начался молитвой в Кафедральном соборе УГКЦ св. Иоанна Крестителя в Перемышле.

Читайте такжеНа Житомирщине отреставрируют мемориал памяти Героев Базара

После литургии более 1000 участников, украинцев со всей Львовщины и украинская община в Польше, прошли пешим ходом по Перемышлю на военное кладбище в селе Пикуличи. Здесь покоятся воины Армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии.

Сейчас в групповых могилах похоронено ориентировочно свыше 2000 пленных и интернированных воинов и старшин УГА, Армии УНР, в двух братских могилах покоится 47 украинских патриотов, воинов и старшин УПА.