В Киеве открыли выставку о борьбе УПА с нацистами (фото)

В Киеве открыли фотодокументальную выставку об антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии «УПА – ответ непокоренного народа».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского института национальной памяти, по случаю Дня памяти и примирения представили ее первую часть – «Повстанцы против нацизма», которая рассказывает об антинацистском фронте украинских националистов.

На 12 стендах в фотографиях, документах, картах и инфографиках представлена целостная картина противостояния Организации украинских националистов и УПА с Третьим Рейхом.

Выставка с помощью фотографий, которых использовано более 200 документов, в том числе из немецких архивов, карт развенчивает распространенные мифы об УПА. Она рассказывает о том, как ОУН пришла к конфронтации с нацистской Германией, при каких условиях развернула повстанческую армию, каким был масштаб ее военных действий против оккупантов и какими были антиповстанческие операции нацистов в ответ, какие потери понесли националисты в этом противостоянии.

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«УПА – ответ непокоренного народа» является совместным проектом Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения, Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» и Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины.

Вторая часть выставки «Повстанцы против коммунизма» будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА.

Выставка «УПА – ответ непокоренного народа» будет экспонироваться на площади перед Национальным музеем истории Украины (Киев, ул. Владимирская, 2) до 7 июня.