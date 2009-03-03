Крымский парламент призвал снизить ставки арендной платы за землю

Президиум Верховной Рады Крыма призвал органы местного самоуправления автономии снизить ставки арендной платы за земельные участки несельскохозяйственного назначения.

Соответствующее обращение было принято на заседании президиума, сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента.

В документе отмечается, что в ВР Крыма поступают многочисленные обращения от промышленных предприятий и предприятий санаторно-курортной сферы, представителей среднего и малого бизнеса, касающиеся значительного увеличения размера годовой арендной платы за земучастки несельскохозяйственного назначения.

«В связи с тем, что статьей 63 закона Украины «О Госбюджете Украины на 2009 год» предусмотрено увеличение ставок земельного налога, базовая стоимость земли в некоторых населенных пунктах Крыма увеличилась более чем в три раза. При этом соответственно увеличилась и арендная плата за землю. Поскольку ставки земельного налога по земельным участкам (за исключением сельхозугодий) в соответствии с законодательством дифференцируют и утверждают соответствующие сельские, поселковые и городские советы, то органы местного самоуправления имеют возможность регулирования размера годовой арендной платы в рамках, предусмотренных законом», - отмечается в сообщении пресс-центра ВР Крыма.

В принятом обращении крымские депутаты рекомендуют пересмотреть на сессиях сельских, поселковых и городских советов автономии размеры годовой арендной платы за земучастки несельскохозяйственного назначения в сторону их уменьшения.

В парламенте Крыма считают, что это позволит снизить социальную напряженность и поддержать реальный сектор экономики в условиях негативного влияния финансово-экономического кризиса.