«Укртелеком» расширил международный роуминг

Компания «Укртелеком» (ТМ мобильной сети связи компании Utel) расширила международный роуминг в Израиле и Азербайджане. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Это позволит абонентам компании, находясь за границей в командировке или отпуске, пользоваться услугами связи», - отмечается в сообщении.

Новыми роуминг-партнерами Utel стали компания Pelephone в Израиле и компания Azerfon в Азербайджане.

По состоянию на 3 марта 2009 года роуминг для абонентов Utel открыт в 32 странах мира.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 160 тыс.