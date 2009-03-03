«Укртелеком» расширил международный роуминг
23:26, 03 марта 2009Общество
1730
В Израиле и Азербайджане
Компания «Укртелеком» (ТМ мобильной сети связи компании Utel) расширила международный роуминг в Израиле и Азербайджане. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
«Это позволит абонентам компании, находясь за границей в командировке или отпуске, пользоваться услугами связи», - отмечается в сообщении.
Новыми роуминг-партнерами Utel стали компания Pelephone в Израиле и компания Azerfon в Азербайджане.
По состоянию на 3 марта 2009 года роуминг для абонентов Utel открыт в 32 странах мира.
Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Число абонентов компании составляет более 160 тыс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter