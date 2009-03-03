Экипажу арестованного в Аргентине судна перешлют 100 тысяч долларов

На счет арестованного в Аргентине экипажа судна "Перекопський" будет перечислено более 100 тыс. долларов и в течение 10 дней экипаж судна вернется в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ, об этом руководство государственного предприятия "Укртехфлот" проинформировало Омбудсмана сегодня.

По данным Н.КАРПАЧЁВОЙ, в этом году ни судовладелец – ГП "Укртехфлот", которое является правопреемником ГП "Укразморпуть", ни Министерство транспорта и связи Украины не перечислили морякам судна “Перекопський” никаких денег. Экипаж, в составе которого две женщины, практически голодает. Небольшая помощь в размере 25 долларов США на каждого члена команды, поступившая в январе 2009 года от Посольства Украины в Аргентине, позволила морякам продержаться в течение двух недель.

В пресс-службе Уполномоченного напомнили, что еще в сентябре прошлого года Н.КАРПАЧЁВА обратилась с представлениями к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО по поводу ситуации с экипажем судна "Перекопський".

Как сообщал УНИАН, по данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЁВОЙ, которая в прошлом году во время визита в Аргентину встречалась с моряками украинского судна «Перекопський», команда судна в составе восьми украинских моряков уже третий год пытается спасти от очередной продажи судно под украинским флагом, отстоять свое право на получение надлежащей заработной платы и вернуться на Родину. В то же время в Украине семьи моряков ведут борьбу с одесским государственным предприятием «Черазморпуть» – владельцем «Перекопського».

Вместе с тем украинское частное предприятие «Вектор» (город Одесса) обратилось с иском в Федеральный суд Аргентины с требованием задержать судно в случае его попытки покинуть страну. Истец добивается получить около 150 тыс. долларов за якобы проведенные ранее на судне ремонтные работы.

Одновременно подан иск по второму долгу – за неправильное таможенное оформление украинского судна: он достигает 12 млн. аргентинских песо (почти 4 млн. долларов США). Но аргентинский консорциум порта Кекен – арендатор «Перекопського» – настроен даже покрыть этот долг, чтобы вывести из-под возможных санкций украинское судно.

Судно “Перекопський” еще два-три года назад приносило украинскому государству свыше 2 млн. долларов ежегодно (180 тыс. долларов ежемесячной прибыли). Судно больше 12 лет безукоризненно работало за рубежом.