Крымские коммунисты восстанавливают памятник ”жертвам ОУН-УПА”

Активисты крымской организации Коммунистической партии Украины восстанавливают облитый несколько дней назад красной краской закладной камень, на месте которого будет установлен памятник "жертвам ОУН-УПА". Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член Компартии, лидер Союза советских офицеров Крыма Сергей НИКУЛИН.

По его словам, закладной камень уже выкрашен в серый цвет, при этом коммунистам пришлось закрасить и надпись, которая ранее была на камне. "Надпись (ранее на камне было написано, "что здесь будет установлен памятник жертвам, павшим от рук ОУН-УПА" - УНИАН) пришлось закрасить, потому что ее испортили, облили красной краской", - сообщил С.НИКУЛИН. Он не смог уточнить, будет ли восстановлена надпись на камне.

Как сообщил С.НИКУЛИН, крымские коммунисты обратились по факту произошедшего в милицию, однако вандалы, испортившие камень, пока не найдены. "Результатов пока нет", - сказал член Компартии.

Как сообщал УНИАН, накануне 64-летней годовщины создания УПА неизвестные осквернили закладной камень, на месте которого КПУ собирается поставить памятник "жертвам ОУН-УПА". Комментируя произошедий инцидент, лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ сказал, что над закладным камнем надругалась "сволота, которая порождена националюгами".

Красной краской был облит не только закладной камень, но и находящийся в нескольких метрах от него памятник правозащитнику, в частности защитнику прав крымских татар в СССР, генералу Петру Григоренко.

На сегодняшний день памятник П.Григоренко почти восстановлен.