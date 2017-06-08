На Херсонщине восемь ресторанов оштрафовали за русский язык

В Херсонской области к восьми хозяйствующим субъектам применили взыскания за нарушения требований закона Украины "О языках". Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Жалобщик, один и тот же человек, заявил, что хозяйствующие субъекты нарушают требование действующего законодательства о языках, а именно: информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке.

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В ходе проверки факты, указанные в жалобе, подтвердились. Ко всем ресторанам применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные ст. 23 закона Украины "О защите прав потребителей". Восемь человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях".

Как сообщал УНИАН, что Киевсовет принял проект решения, обязывающего продавцов и официантов говорить на украинском языке.

Напомним, что в Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 "О языке", в котором содержится норма о том, что в сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) является обязательным использование украинского языка.