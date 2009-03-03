Прокуратура вынесла предписание администратору банка «Киев»

Прокуратурой Киева проведена проверка законности деятельности Акционерного коммерческого банка “Киев” при перечислении платежей киевлян за коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как выяснилось, в период с 13 января по 9 февраля 2009 года банк “Киев” не перечислял оплаченные гражданами за коммунальные услуги средства в сумме 3,6 млн. грн. на счет коммунального предприятия “Главный информационно-вычислительный центр”, а направлял их на погашение собственных кредиторских обязательств, в результате чего средства не поступили поставщикам (ЖЭО, АЭК “Киевэнерго”, ОАО “Водоканал”, ОАО “Киевгаз” и другим).

Таким образом, банк создал ситуацию, которая могла бы привести к отключению от коммунальных услуг жителей столицы, которые за них платят своевременно и в надлежащем объеме.

Прокуратурой Киева 27 февраля текущего года внесено предписание Временному администратору АКБ “Киев” защитить законопослушных граждан от последствий противоправной деятельности банка.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Киевская городская государственная администрация заявила о требовании от акционерного коммерческого банка «Киев» перечислить коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» средства, оплаченные киевлянами за коммунальные услуги через филиалы банка. По информации КГГА, по состоянию на 9 февраля 13 тыс. 662 жителя оплатили счета за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 3 млн. 548 тыс. 393,57 грн.

При этом, по данным КГГА, банк «Киев» продолжает принимать платежи от населения за жилищно-коммунальные услуги и не отправляет средства по назначению.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил киевлян, что столичные власти приложат все усилия для защиты прав пострадавших жителей столицы.