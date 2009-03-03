ГНАУ: банки приобрели 17,5 млрд. долл. для вывода за границу

В течение 2008 года банки приобрели почти 17,5 млрд. долл. США с целью незаконного выведения валюты за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

В ГНАУ отметили, что речь идет о приобретении валюты банками на межбанковском валютном рынке как по поручению клиентов, так и для формирования собственной открытой валютной позиции.

В 2008 году по схеме расчетов за импорт продукции (услуг), которая фактически не была ввезена из-за границы, перечислено 2,7 млрд. долл. США из Украины, по схеме возвращения портфельных инвестиций и прямых инвестиций – 4,6 млрд. долл. США, по покупке валюты для формирования валютной позиции банков приобретено 9,8 млрд. долл. США (из них 7,5 млрд. долл. США – в 4-м квартале 2008 года).