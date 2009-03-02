Мировой холдинг игровых автоматов ищет в Украине подделки

Крупнейший мировой холдинг, специализирующийся на производстве игровых автоматов, Novomatic (Австрия) заявляет о начале широкомасштабной кампании по изъятию в Украине контрафактных игровых автоматов, на которых незаконно используется товарный знак компании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил партнер юридической и патентной фирмы «Грищенко и партнеры» Николай АНАСТАСОВ, представляющий интересы австрийской компании в судебных инстанциях Украины.

Н. АНАСТАСОВ сообщил, что 26 февраля в рамках ряда судебных дел, инициированных компанией Novomatic при содействии отдела лицензирования Киевской городской государственной администрации, исполнительная служба арестовала и изъяла в игорных заведениях Киева 49 поддельных игровых автоматов, на которых использовался товарный знак австрийской компании. При этом 8 игровых автоматов были собственноручно уничтожены владельцем одного из игорных заведений в знак протеста против действий исполнительной службы. Игровые аппараты изымались согласно соответствующим определениям Хозяйственного суда города Киева.

«Компания Novomatic и мы считаем это большим успехом. И мы рассматриваем это как начало широкомасштабной акции, которая будет реализовываться на территории всей Украины», - отметил юрист.

В то же время, как сообщил представитель Novomatic Александр ЛЕГАТ, претензионная работа в Украине относительно незаконного использования товарного знака компании является частью широкомасштабной акции, проводимой компанией на рынке Восточной Европы.

«Мы последовательно и целенаправленно будем продолжать в международном масштабе борьбу с пиратской продукцией», - подчеркнул он.

А. ЛЕГАТ также отметил, что рынок Украины является перспективным для наращивания продаж оригинальной продукции компании, однако Novomatic пока не планирует развивать здесь производство игорной техники.

Справка УНИАН. Группа компаний Novomatic (Австрия) основана в 1980 году. Специализируется на производстве игорного оборудования. В 2008 году оборот компании составил около 2,5 млрд. евро.