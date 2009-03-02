Тимошенко и МВФ разошлись во мнениях, сколько можно напечатать денег

Правительство Украины считает возможным увеличение монетарной базы по итогам 2009 года на уровне 13% - до 211 млрд. грн., в то время как Международный валютный фонд в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках сотрудничества с МВФ предложил увеличение монетарной базы в Украине на 7,6 % - до 201 млрд. грн.

Такие данные указаны в документах по Меморандуму, копиями которых располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в феврале Совет Национального банка Украины установил прогнозные темпы роста в 2009 году монетарной базы на уровне 106%, денежной массы – 108%.

Это предусмотрено в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2009 год (с изменениями от 10 февраля 2009 года).

В предыдущем варианте Основных принципов денежно-кредитной политики от 15 сентября 2008 года Совет НБУ прогнозировал рост денежной массы в 2009 году на уровне 130-135%, при этом прогноз по изменению монетарной базы не указывался.

В документе подчеркивается, что прогноз монетарных индикаторов определен в соответствии с одобренными Кабинетом Министров Украины основными прогнозными макроэкономическими показателями на 2009 год.

Справка УНИАН. По итогам 2008 года рост монетарной базы составил 131,5% – до 186,7 млрд. грн., рост денежной массы – 129,9% – до 514,7 млрд. грн.