АМК возбудил дело против компании Воля-кабель

Антимонопольный комитет Украины принял решение о возбуждении дела против компании "Воля".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге.

По его словам, АМК “возбудил дело по признакам злоупотребления ЗАО “Воля-кабель” монопольным положением на рынке предоставления услуг кабельного телевидения.

“АМК провел углубленное исследование экономической деятельности ЗАО “Воля-кабель” и выяснил, что провайдер установил необоснованные тарифы на услуги кабельного телевидения, которые предоставляются в цифровом и аналоговом форматах”, - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, по его данным, компания подняла услуги на социальный пакет с 18 до 24 грн., на пакет “Україна и світ” – с 33 до 42 грн., на пакет “Всесвіт” – с 59 до 69 грн., и на аренду декодера – с 9.90 грн. до 12,9 грн.

Отвечая на вопрос УНИАН, насколько экономически необоснованны тарифы компании “Воля”, А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что сегодня эту информацию разглашать нельзя, так дело находится в стадии расследования.

Он отметил, что в течение 10 дней материалы будут предоставлены компании “Воля”. Решение по данному вопросу будет принято в начале апреля этого года, сообщил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Компания "Воля" является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг - кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.