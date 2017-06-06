"Побег" украинского лайнера: в круизной компании заявили, что теплоход им не принадлежит

Круизная компания «Червона рута» заявляет, что теплоход «Генерал Ватутин», который, по сообщениям СМИ, отклонился от курса и следует в российский Ростов-на-Дону, не принадлежит ей с 2013 года. Об этом УНИАН сообщили в компании.

«С 2013 года мы не имеем никакого отношения к этому теплоходу. Поэтому подтвердить, опровергнуть или как-либо прокомментировать информацию я не могу», - сказал представитель круизной компании.

При этом он добавил, что сайт компании с 2012 года не обновлялся. Вместе с тем, на сайте значится информация, что судно принадлежит компании.

«Сайт с 2012 года не обновлялся. Пять лет им никто не занимался», - добавил собеседник агентства.

Читайте такжеУкраинский теплоход-беглец "Генерал Ватутин" заходит в Керченский пролив

Также он отметил, что ему не известно, кому сейчас принадлежит теплоход. По его словам, компания «Червона рута» пытается самостоятельно разобраться с ситуацией.

На сайте компании сказано, что круизный четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» курсирует по Днепру и Черному морю. Судно с комфортом размещает до 280 пассажиров в 154 гостевых номерах. Гостям теплохода предлагается выбор из стандартных и улучшенных номеров. На корабле есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.

Как сообщалось ранее, украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» река-море отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону. Вчера в 5 часов утра теплоход вышел из Вилкова и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного Россией полуострова, а сегодня утром возобновил движение.