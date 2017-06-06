По неизвестным причинам: украинский круизный лайнер вместо Одессы взял курс на Ростов

Украинский круизный лайнер отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» изменил курс по неизвестным причинам.

1 июня он вышел из Киева в так называемый горящий круиз. Но не заходя в конечный пункт круиза — порт Одессу, — он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

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Вчера, в 5 часов утра, он вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного полуострова, а сегодня утром возобновил движение. "Согласно АИС, судно идет в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США расследуют "чрезмерное сближение" самолета с лайнером президента.