Беспокойный Луцк: сына экс-силовика ловили 8 экипажей полиции (видео)
Во время погони нарушитель собрал на себя восемь патрульных автомобилей города, после чего протаранил полицейские Toyota Prius и внедорожник Isuzu.
Сына бывшего силовика в Луцке на авто убегал от полиции и протаранил два автомобиля правоохранителей, сообщает Zaxid.net.
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Инцидент случился в ночь на 3 июня. Молодого человека с пассажирами задержали после длительной погони в селе Липины.
По словам активиста "Самообороны Волыни" Александра Николайчука, около 3:10 ночи водитель на авто белого цвета нарушил ПДД и начал убегать от патрульных.
"Собрал на себя всего восемь патрульных автомобилей города. Во время преследования протаранил полицейские Toyota Prius и внедорожник Isuzu", – отметил активист.
Активист утверждает, что 28-летнего водителя уже лишали водительского удостоверения.