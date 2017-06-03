Беспокойный Луцк: сына экс-силовика ловили 8 экипажей полиции (видео)

Сына бывшего силовика в Луцке на авто убегал от полиции и протаранил два автомобиля правоохранителей, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеМайор СБУ, совершивший пьяным смертельное ДТП в Киеве, получил четыре года тюрьмы

Инцидент случился в ночь на 3 июня. Молодого человека с пассажирами задержали после длительной погони в селе Липины.

По словам активиста "Самообороны Волыни" Александра Николайчука, около 3:10 ночи водитель на авто белого цвета нарушил ПДД и начал убегать от патрульных.

"Собрал на себя всего восемь патрульных автомобилей города. Во время преследования протаранил полицейские Toyota Prius и внедорожник Isuzu", – отметил активист.

Активист утверждает, что 28-летнего водителя уже лишали водительского удостоверения.