Подорожал проезд в луганских маршрутках

С 1 марта проезд в маршрутках Луганска повысился на 25 копеек и составляет 1 грн.75 коп.

Как передает корреспондент УНИАН, доныне существовал тариф – 1 грн.50 коп., который был установлен решением исполкома Луганского городского совета 17 марта 2008 года.

По расчетам самих перевозчиков, тариф на сегодня должен быть по меньшей мере 2 грн. 12 коп. При этом перевозчики во время обсуждения нового тарифа озвучивали цифры на уровне 2 грн. 50 коп., и даже 3 грн.

Предлагаемая нынче себестоимость услуг рассчитана в соответствии с ценами на горючее, смазочные материалы и запчасти, действовавшие состоянием на конец 2008 года и минимальной заработной платы на уровне 605 грн.