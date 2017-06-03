Осенью подготовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине - нардеп

Осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает "5 канал".

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал он.

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Пашинский выразил надежду, что осенью нардепы внесут этот законопроект.