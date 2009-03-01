Турчинов вылетает в Нидерланды (уточненная)

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ отбывает с рабочим визитом в Королевство Нидерланды. Визит продлится с 1 по 3 марта.

Как передает Правительственный портал, в ходе визита предусматриваются встречи с вице-премьер-министром и министром финансов, министрами внешней торговли, экономических дел, энергетики и представителями бизнеса Нидерландов.

По объемам прямых инвестиций, привлеченных в экономику Украины в 2008 году, Нидерланды заняли третье место. Товарооборот между Украиной и Нидерландами в 2008 году составил 2 млрд. 402 млн. дол., что на 45,8% больше в сравнении с 2007 годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, А.ТУРЧИНОВ вылетит во второй половине дня обычным авиарейсом.