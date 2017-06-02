В Житомире открыли научно-исследовательский центр по изучению действия медпрепаратов и анализа лечения хронических болезней

В Житомире сегодня, 2 июня, на базе Центральной городской больницы №1 по улице Большой Бердичевской открыли Научно-исследовательский центр, который будет заниматься изучением действия медицинских препаратов и анализом лечения хронических болезней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«В Житомире есть большая потребность в клинических исследованиях. Это - основа медицинской науки и практики. Мы исследуем действие препаратов. После исследований пациенты получат качественную медицинскую услугу», - цитирует пресс-служба Житомирского городского совета начальника управления охраны здоровья городского совета Марию Мисюрову.

Сейчас в центре 90 пациентов и 6 врачей. Главные направления исследований – ревматология, неврология и нефрология.

«Открытие центра в Житомире при больнице - это прецедент для всей страны. Ведь такие заведения имеются лишь при институтах. Сегодня мы имеем возможность повысить качество предоставления медицинских услуг», - отметил руководитель указанного центра Иван Вишневецкий.

Сейчас большинство работников центра работают по соглашениям с международными спонсорами.

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«Сегодня, открыв центр, мы получили три преимущества: высокое качество медицинской помощи для пациентов, дополнительное финансирование для больницы, на базе которой открыт центр, и возможность медицинских исследований для медицины Житомира», - добавляет Вишневецкий.

Он выразил надежду, что работа центра принесет медикам города не только научные дивиденды, но и финансовые.

«Частные структуры используют технику центра, и платят в бюджет средства. Сегодня нужно привлекать наших врачей к работе с нашим центром, чтобы развиваться и помогать пациентам», - рассказал на открытии центра главный врач Центральной городской больницы № 1 Анатолий Усик.