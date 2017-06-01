Украина вошла в десятку стран с самым низким индексом миролюбия

Украина заняла 154 место из 163 в в "Глобальном индексе миролюбия". Об этом говорится в отчете Лондонского института экономики и мира.

Авторы рейтинга учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.

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Самой миролюбивой страной стала Исландия, эту позицию она занимает с 2008 года, второе место в этом году досталось Новой Зеландии, за ней следует Португалия. Далее идут Австрия, Дания и Чехия.

Украина заняла в рейтинге 154 место, при этом страна-агрессор Россия заняла в рейтинге 151 позицию.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик.