"Ванюша бьет в барабанчик, говорит, что все твиты в г**не": соцсети отреагировали на оправдательный стих Дорна (видео)

Пользователи соцсетей не оставили без внимания оправдательное стихотворение украинского певца Ивана Дорна:

#Дорн как бы намекает что ему тоже нужен безвиз — Цуг (@epic_engineer_) May 31, 2017

Ванюша бьет в барабанчик

говорит, что твиты все в дерьме,

вновь "навоняв" нам, как кабанчик

щей описал себя в гробу...

#дорн — Жека Колесник (@Kefirchik88) May 31, 2017

#дорн снова навоняв, никак не висмердиться — Добрый Зверь (@dobryyzvir) May 31, 2017

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 31 мая Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию. Видеозапись называется "11.04.17" - именно в этот день, 11 апреля, артист дал интервью росСМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало волну возмущения в соцсети.