"Ванюша бьет в барабанчик, говорит, что все твиты в г**не": соцсети отреагировали на оправдательный стих Дорна (видео)
Одни пользователи соцсетей поддерживают Дорна, другие говорят, что "стихами горю не поможешь".
Пользователи соцсетей не оставили без внимания оправдательное стихотворение украинского певца Ивана Дорна:
#Дорн как бы намекает что ему тоже нужен безвиз— Цуг (@epic_engineer_) May 31, 2017
Ванюша бьет в барабанчик— Жека Колесник (@Kefirchik88) May 31, 2017
говорит, что твиты все в дерьме,
вновь "навоняв" нам, как кабанчик
щей описал себя в гробу...
#дорн
Люди #лицемеры и #потребители, сказали,что #Дорн плохой кричат #RIP , здесь сказали хороший - полетели #красава, а без #СМИ нет, не смекаєте?— Olga Grechka (@GrechkaKrupa) May 31, 2017
#дорн снова навоняв, никак не висмердиться— Добрый Зверь (@dobryyzvir) May 31, 2017
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 31 мая Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию. Видеозапись называется "11.04.17" - именно в этот день, 11 апреля, артист дал интервью росСМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало волну возмущения в соцсети.