"Ванюша бьет в барабанчик, говорит, что все твиты в г**не": соцсети отреагировали на оправдательный стих Дорна (видео)

11:24, 01 июня 2017
Общество
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Одни пользователи соцсетей поддерживают Дорна, другие говорят, что "стихами горю не поможешь".

Дорн зачитал оправдательный стихотворение / Скриншот

Пользователи соцсетей не оставили без внимания оправдательное стихотворение украинского певца Ивана Дорна:

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, 31 мая Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию. Видеозапись называется "11.04.17" - именно в этот день, 11 апреля, артист дал интервью росСМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало волну возмущения в соцсети.

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Теги: #Дорн записал обращение#стих Дорна