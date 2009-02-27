Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня понизился на 30 коп. (3,5%), по сравнению с 26 февраля, до 8,04 грн., продажи - на 39 коп. (4,3%) - до 8,65 грн. за 1 долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился почти на 4%, по сравнению с 26 февраля, до 10,23 грн., продажи - на 4% - до 11,24 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 1,4%, по сравнению с 26 февраля, до 0,2164 грн., продажи - на 1% - до 0,2612 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня понизился на 1% по сравнению с 26 февраля - до 8,14 грн., продажи - на 2,3% - до 8,68 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,44 грн. (на 1% дешевле, чем 26 февраля), продают - по 11,31 грн. (на 2,7% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2111 грн. (курс понизился на 3,4% по сравнению с 26 февраля), продают - по 0,2641 грн. (на 1,4% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«VAB Банк»: доллар США – 8,20/8,80 грн., евро – 10,30/11,70 грн., рубль – 0,21/0,265 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 8,18/8,70 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,215/0,265 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,10/8,70 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,84214 грн., к российскому рублю – 0,21555 грн.