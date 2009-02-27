Задержанный сотрудник СБУ является оперуполномоченным

Как сообщал УНИАН, вчера сотрудники Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины совместно с работниками прокуратуры Киевской области задержали при попытке сбыта наркотического сырья заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ подтвердили, что вчера около 13.00 в одном из ресторанов под Киевом был задержан сотрудник ведомства. Впрочем, отметили в СБУ, на данное время задержанный не занимается оперативно-поисковой деятельностью и не занимает ни одной из руководящих должностей, а является обычным оперуполномоченным.

Кроме того, как отметили в СБУ, их сотрудник был задержан во время попытки продажи 6 г марихуаны, стоимость которой по ценам черного рынка составляет 50 грн.

«На данное время уголовное дело не возбуждено, материалы находятся в областной прокуратуре. К расследованию обстоятельств инцидента подключено управление внутренней безопасности СБУ, и в то же время это дело находится на личном контроле руководства Службы безопасности», - отметили в пресс-центре.