Мультсериал «Симпсоны» установит рекорд

Телеканал FOX приобретет еще два сезона популярного мультсериала "Симпсоны", который таким образом к 2011 году будет идти 22 сезона подряд и станет самым длинным сериалом на американском телевидении, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Ранее самым длинным американским телесериалом считался вестерн "Gunsmoke" (англ.дым из ствола), который продержался 20 сезонов подряд и завершился в 1975 году. Другой рекордсмен, криминальный сериал "Закон и порядок", начался в 1990 году и выдержал 19 сезонов.

"Симпсоны", созданные режиссером Мэттом Гронингом, уже стали самым длинным мультсериалом и удостоились 24 наград Emmy, вручаемых за достижения в области телевидения. В 2007 году на экраны вышел полнометражный фильм "Симпсоны в кино" (The Simpsons Movie), который собрал в прокате по всему миру более 527 миллионов долларов.