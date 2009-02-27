Обязательная продажа половины валюты не принесет ощутимых результатов

Решение украинского парламента об обязательной продаже половины валютного выторга не принесет ощутимых результатов, пишет еженедельник «Комментарии».

Одна из причин этого - резкое падение украинского экспорта из-за отсутствия спроса на мировых рынках. Так, только в январе 2009 года экспорт сократился на 33,4% (до 2,43 млрд. дол. по сравнению с 4,1 млрд. дол. в декабре). А потому валютные вливания после принятия упомянутого документа могут оказаться не слишком большими.

«Принятие закона практически не повлияет на валютный рынок. Себестоимость производства экспортеров сейчас превышает 50% объемов продаж. Поэтому им и без того приходится реализовывать более половины выторга, чтобы осуществлять закупку сырья и оплачивать текущие расходы», - считает финансовый аналитик инвестиционной компании Astrum Investment Management Марьян ФЕДОРИШИН.

Предприятия же, у которых есть избыток валюты, имеют достаточно механизмов, чтобы отсрочить ее введение в страну, а то и совсем не возвращать деньги на Родину.

«Экспортеры всеми возможными способами будут задерживать приход валютного выторга в Украину в результате ожиданий последующей девальвации гривни. Большие корпорации будут пытаться аккумулировать средства на счетах оффшорных компаний», - объяснил экономист инвестиционной компании Concorde Capital Андрей ПАРХОМЕНКО.

Однако эксперты не исключают, что если предприятия будут медлить с возвращением валюты, то банковский регулятор сможет пролоббировать и 100-процентную продажу выторга. Такое положение Нацбанк планировал ввести во время кризиса 2004 года для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Однако тогда до этого так и не дошло.

По данным Нацбанка, в заграничных авуарах украинских предприятий на начало текущего года собралось 3,6-4 млрд. дол. По информации и.о. председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА, в феврале текущего года в страну ежедневно поступает, в среднем, по 310 млн. дол., тогда как в январе - 288 млн. дол.

Справка УНИАН. 19 февраля с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса». За это решение проголосовали 237 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предполагает установить обязательную продажу на протяжении не позже пяти дней со дня поступления 50 процентов объема поступлений в иностранной валюте первой группы Классификатора иностранных валют Национального банка Украины в интересах резидентов (юридических лиц и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности) через уполномоченные банки и уполномоченные финансовые учреждения на межбанковском валютном рынке Украины (включая поступления на корреспондентские счета банков, начиная с даты вступления в силу этого закона, которые не зачтены на текущие валютные счета клиентов), при этом исключения, а также порядок реализации отмеченных положений будут определяться Национальным банком Украины.