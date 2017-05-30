В Харькове банкоматы "Сбербанка" залили монтажной пеной (фото)
16:42, 30 мая 2017Общество
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Банкоматы "Сбербанка" в Харькове повредили неизвестные.
Банкоматы залили монтажной пеной / facebook.com/police.kharkov
Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУНП.
"Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной", - говорится в сообщении.
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Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Сейчас проверка продолжается.
Банкоматы залили монтажной пеной / facebook.com/police.kharkov
Как сообщал УНИАН, активисты, которые ранее призвали украинцев забрать деньги из "Сбербанка" до 10 апреля, замуровали бетонными плитами вход в отделение банка в Харькове.
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