В Харькове банкоматы "Сбербанка" залили монтажной пеной (фото)

16:42, 30 мая 2017
Общество
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Банкоматы "Сбербанка" в Харькове повредили неизвестные.

Банкоматы залили монтажной пеной / facebook.com/police.kharkov

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкоматов в центре Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУНП.

"Установлено, что неизвестные залили банкоматы монтажной пеной", - говорится в сообщении.

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Работники следственно-оперативной группы опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Сейчас проверка продолжается.

Банкоматы залили монтажной пеной / facebook.com/police.kharkov

Как сообщал УНИАН, активисты, которые ранее призвали украинцев забрать деньги из "Сбербанка" до 10 апреля, замуровали бетонными плитами вход в отделение банка в Харькове.

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Теги: #Сбербанк в Харькове#банкоматы Сбербанка