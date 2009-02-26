Киевляне просят суд признать мэра некомпетентным

В Шевченковский районный суд Киева подан иск об установлении отсутствия компетенции председателя Киевской городской государственной администрации по установлению тарифов, в частности на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил юрист, представитель адвокатского объединения «Адвокатская фирма «АКТИО» Виталий СЕРДЮК.

Он отметил, что с ноября прошлого года в столичных судах оспариваются распоряжения о новых тарифах на коммунальные услуги для юридических лиц, поскольку, по его словам, они не отвечают целому ряду положений и законодательных актов. Кроме того адвокат отметил, что рядом приказов Президента Украины соответствующие распоряжения отменены, но в то же время, новые аналогичные распоряжения продолжают издаваться в столичной горгосадминистрации.

“Учитывая эту ситуацию, мы обратились в Шевченковский районный суд с иском об установлении отсутствия вообще компетенции субъекта властных полномочий, председателя Киевской городской государственной администрации по установлению тарифов. Данный иск, который, мы считаем, будет должным образом рассмотрен судом и по нему будет принято решение в нашу пользу, должен поставить точку в этой бесконечной на сегодня эпопее относительно принятия и отмены тарифов и должен защитить простых жителей Киева от такого поведения киевской власти”, - сказал В.СЕРДЮК.

Он сообщил, что иск подан лично им и еще одним представителем фирмы «АКТИО» Владиславом МАКСИМОВЫМ, но не как юристами, а как обычными жителями столицы. В.СЕРДЮК отметил, что в этот раз они попробуют доказать в суде не факт незаконности тарифов, а факт отсутствия компетенции на выдачу тарифов вообще.

“В данном случае ожидаем получить решение, которое установит отсутствие у председателя КГГА компетенции на определение соответствующего вида тарифов. Отсутствие компетенции будет означать невозможность в будущем предпринимать соответствующие действия со стороны председателя администрации, направленные именно на повышение и на принятие тарифов как по жилищно-коммунальным услугам, так и воплощение в жизнь других тарифных инициатив, относительно тех же антенн или кондиционеров”, - подчеркнул адвокат.

Иск, по его словам, они подали сегодня.

Присутствующий на пресс-конференции директор юридической и патентной фирмы «Грищенко и партнеры» Дмитрий ГРИЩЕНКО отметил, что решение КГГА о коммунальных тарифах для юридических лиц изначально принято с нарушением законодательства и неправомерно. Он сказал, что рекомендует платить по старым тарифам.

Основное нарушение, которое отмечают адвокаты, - нарушение правил конкуренции, поскольку неравномерным поднятием тарифов юридических лиц в зависимости от доходности ставили в неравные условия. Кроме того, по убеждению юристов, при принятии решений КГГА вышла за рамки своих полномочий.

“Тарифы, которые были установлены еще в ноябре, потом в январе и вообще все 4 раза – они не действуют и не действительны. Действуют старые тарифы и юридические лица должны платить по старым тарифам, невзирая, что будут приходить платежки по новым тарифам. Они с нашей точки зрения незаконные и мы, представляя интересы наших клиентов в судах, сейчас оспариваем их правомерность”, - сказал Д.ГРИЩЕНКО.

Так же адвокаты рекомендуют населению платить по старым тарифам, поскольку и соответствующие распоряжения также являются незаконными. В.СЕРДЮК рекомендовал гражданам, самостоятельно определить сумму тарифов и заполнить платежное поручение с этими данными и заплатить средства через учреждение банка.