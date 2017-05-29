Новая жизнь Лениных: Чем в Украине заменяют снесенные памятники (фото)
В Киеве Ленина превратили в паука, а в Николаеве - в свеклу.
В Украине памятники Ленину после сноса обретают новую жизнь. Новые интересные экспонаты, созданные из деталей старых памятников, появились в Киеве и Николаеве.
Так, в Киеве из головы памятника Ленину соорудили металлического паука. Об этом в Facebook сообщила журналистка Ирина Ромалийская.
Голову Ленина поместили на подставку, к которой приделали несколько металлических лапок – в результате получилась статуя гигантского паука.
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По словам Ирины Ромалийской, голову Ленина сохранил один из депутатов Киеврады.
Тем временем в поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили памятник сахарной свекле, сообщает издание "Вісточка" со ссылкой на пресс-службу Засильского сахарного завода.
Как отмечает издание, это будет уже второй памятник сахарной свекле в Украине. Первый расположен на территории института сахарной свеклы Национальной академии наук в Киеве.
Напомним, что 12 мая в Киеве снесли последний памятник Ленину.