Нацбанк объяснил схему продажи людям валюты по специальному курсу

Национальный банк Украины проведет первый целевой валютный аукцион для поддержки заемщиков 27 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Национальный банк Украины для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте, внедряет целевые валютные аукционы именно для этих потребностей, по специальному курсу Национального банка", - отмечается в сообщении.

Реестр кредитных соглашений готовится банками и подается в территориальное управление Национального банка Украины.

"В реестре обязательно отмечается: ФИО физического лица, которое получило кредит № и дата договора, сумма кредита, дата погашения, сумма ежемесячного платежа (проценты и суммы основного долга)", - говорят в НБУ.

В случае покупки иностранной валюты уполномоченным банком в соответствии с реестром, купленная валюта зачисляется на субсчет заемщика и направляется на погашение кредита.

В сообщении также добавляется, что заявки должны быть поданы в электронной форме с помощью программного комплекса "система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины" до 12-00 по киевскому времени в день проведения аукциона.

Украинская правда