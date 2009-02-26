Standard & Poor`s увидело, что Украина – в одном шаге от дефолта

Standard & Poor`s первым из рейтинговых агентств заявило об угрозе дефолта Украины – краткосрочный рейтинг страны в иностранной валюте отделяет от уровня дефолта лишь одна ступень. Новое ухудшение рейтингов ожидается в случае увеличения бюджетных расходов. И хотя эксперты не верят в вероятность дефолта Украины, новость уже спровоцировала панику даже на биржах США, пишет Коммерсант-Украина.

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s вчера понизило суверенные рейтинги Украины. Долгосрочный рейтинг по долгам в иностранной валюте опустился на две ступеньки – с В до ССС+, а краткосрочный рейтинг по валютным долгам – сразу на три – с В до С. Были ухудшены и суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте: долгосрочный рейтинг – с В+ до В-, а краткосрочный – с В до С. Агентству понадобилось для этого чуть больше недели – 16 февраля S&P поместило рейтинги Украины в список CreditWatch.

Агентство S&P заявляло, что на основании разъяснений правительства Украины относительно выполнения программы Международного валютного фонда (МВФ) рейтинги страны будут понижены "на одну или более ступеней". Очень быстрый пересмотр (по правилам S&P он должен длиться три месяца) аналитик агентства Кай Стукенброк объяснил необходимостью "быть своевременными и адекватными в своих прогнозах". Вчера же были автоматически снижены рейтинги Киева, Львова, Луганска, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Одессы и Крыма с уровня В до ССС+ при сохранении негативного прогноза.

Пересмотр рейтингов в агентстве объяснили провалом переговоров Украины с МВФ – в отчете отмечается, что выполнение правительством требований фонда об ужесточении бюджетной политики "может усилить экономический спад и привести к социальному взрыву". А отсутствие доступных кредитных ресурсов позволит Кабмину прибегнуть "к менее традиционному и в большей степени чреватому инфляцией финансированию долговых обязательств".

Столь резким снижением рейтингов S&P подтвердило информацию о возрастающей угрозе дефолта страны – нынешний долгосрочный рейтинг в иностранной валюте ССС по шкале агентства указывает на наличие "потенциальной возможности невыполнения эмитентом своих обязательств" – при предыдущем рейтинге такой угрозы не было. Что касается краткосрочных рейтингов, то рейтинг С уже напрямую указывает на вероятность дефолта – от рейтинга D (дефолт) его отделяет лишь переходная ступень СD (выборочный дефолт).