Суд освободил под залог двух вымогателей, задержанных УБОПом

Во Львовской области следственное подразделение областной милиции возбудило уголовное дело по факту вымогательства в отношении гражданина Грузии и гражданина Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОО, эти граждане по предварительному сговору под угрозой насилия вымогали у менеджера одной из турецких фирм, занимающейся поставками в Украину цитрусовых, деньги в сумме 47,5 тысяч долларов. За помощью предприниматель обратился в областное подразделение БОП, которое провело спецоперацию. Во время передачи части денег в размере 40 тысяч гривен вымогатели были задержаны бойцами "Сокола".

Во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в отношении задержанных Галицкий районный суд Львова освободил их под залог в 17 тысяч гривен с каждого. Прокуратура Львовской области уже подала жалобу на это решение во Львовский апелляционный суд.