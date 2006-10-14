Украинские моряки расширяют сотрудничество с казахстанским флотом

15-20 октября украинские моряки в городе Актау (Казахстан) обсудят вопросы сотрудничества флотов двух стран в сфере подготовки офицерских кадров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, во время визита двух офицеров Севастопольского военно-морского института имени П.С.Нахимова планируется обсуждение проблемных вопросов организации и модернизации системы подготовки офицерских кадров для флота Республики Казахстан, обмен опытом внедрения и совершенствования образовательных технологий и методики преподавания в сфере военного образования.

Кроме того, представители украинских ВМС намерены предоставить казахским коллегам полную информацию о возможностях и перспективах подготовки иностранных курсантов на базе Севастопольского военно-морского института имени П.С.Нахимова, а также методическую помощь для развертывания в Казахстане аналогичного военно-морского заведения.

Визит представителей украинского флота в Казахстан будет проходить согласно Плану международного сотрудничества между флотами двух стран на 2006 год.

За годы существования Севастопольского военно-морского института им. П.С. Нахимова в нем проходили обучение курсанты флотов Вьетнама, Греции, Китая, Пакистана и Туркменистана.