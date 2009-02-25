Погода на завтра

26 февраля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных областях, в Крыму и Приазовье, а днем и в западных областях пройдет небольшой снег и мокрый снег, в Крыму местами возможно налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер в восточной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-8 м/с, на остальной территории - переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 26 февраля 6-11°, в Карпатах и местами на севере Левобережья 12-17° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; на южном побережье Крыма ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.