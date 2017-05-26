Мыши съели: на таможне Сумщины "объяснили", куда делись 2 тонны орехов (видео)

В Сумах мыши съели 2 тонны чищенных грецких орехов, которые хранились на складах и должны быть отправлены для нужд армии. Доклад таможенника на комиссии по распределению конфиската о невозможности использовать продукт для добрых целей бьет рекорды просмотров в городе, говорится в сюжете ТСН.

Из заявления таможенника смеялись, но пока не увидели масштабов проблемы воочию. "Оттуда выпрыгивали целые семейства, и такое впечатление было, будто их разводили в этих орехах. Упитанные, по ним было видно, что они хорошо питались", - рассказал участник общественного фонда Суммы Павел Борисов.

По его словам, два года назад волонтеры передали армии 10 тонн конфискованного таможней сыра – тогда за собственные средства провели экспертизу продукции.

Про орехи, увы, узнали слишком поздно. "Это было бы гораздо лучше, чем просто их уничтожить, и все", - объяснил идею помощи военным он.

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Но из-за грызунов бульдозер сравнял с землей орехи стоимостью почти 200 тысяч гривень. Этот процесс контролировали и снимали представители исполнительной службы. "Они были в плесени и повреждены мышами. Продукты питания, которые не имеют сопроводительной документации, подлежат уничтожению", - пояснила заместитель руководителя управления исполнительной службы Сумской области Марина Рудь.

Орехи изъяли вблизи украинско-российской границы во время попытки провезти вне пункта пропуска. Документов не было, поэтому кто владелец, откуда товар и какого он качества – действительно неизвестно. "Не было никаких ни сертификатов качества, соответствия, никаких абсолютно", - утверждает руководитель управления материального обеспечения Сумской таможни Сергей Вакула.

Почти год орехи пролежали на складе, пока исполнительная служба не решила их утилизировать. Но представитель таможни, который ранее рассказывал о мышах, теперь говорит, орехи были невредимы, а грызуны, мол, всем привиделись. "Склады в нас сухие, соответствуют санитарным и противопожарным нормам. Это было образно сказано, мышей не было. Это сколько надо мышей, чтобы съели", - говорит Вакула.

При каких условиях хранились конфискованные орехи, – проверить пока невозможно. Чтобы попасть на склад, требуются специальные пропуска, которых журналистам не выдают. Так как на склад попали грызуны и действительно они там были, будет выяснять специальная внутренняя проверка на таможне.