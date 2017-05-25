На Днепропетровщине более 2 тысяч полицейских будут охранять покой школьников во время последнего звонка
19:28, 25 мая 2017Общество
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В этом году на Днепропетровщине в последних звонках примут участие более 100 тысяч человек.
Последний звонок будут праздновать в почти 950 школах Днепропетровщины / УНИАН
В школах Днепропетровщины состоится праздник последнего звонка. Спокойствие учеников и их родителей будут охранять более 2 тысяч полицейских.
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Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
«В этом году на Днепропетровщине в последних звонках примут участие более 100 тысяч человек. За порядком 26 мая будут следить более 2 тысяч правоохранителей. Они будут работать в местах наибольшего скопления людей и вблизи школ», - отметили в управлении.
Последний звонок будут праздновать в почти 950 школах Днепропетровщины.
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