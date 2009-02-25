Нафтогаз начал добычу нефти в Египте

НАК «Нафтогаз Украины» начал попутную добычу нефти в Западной пустыне Египта на территории блока Alam El Shawish East (AESE).

На прошлой неделе «Нафтогаз» закончил бурить разведывательную скважину и теперь ежесуточно получает приток нефти дебитом 80 млн. тонн (588 баррелей), пишет газета «Экономические известия» (№33 от 25 февраля).

Кроме того, интерпретация полученных геолого-геофизических материалов позволила обнаружить в разрезе скважины три перспективных горизонта, совместная эксплуатация которых, как предполагают в «Нафтогазе», позволит увеличить суточную добычу в несколько раз.

Дальнейшая разработка блока будет сосредоточена в его южной части, где обнаружены основные запасы. Тут НАК планирует уже в 2009 году пробурить три поисковые скважины (общие извлекаемые ресурсы - 60 млн. т) и еще две (с ресурсами по 8 млн. т) в северной части.

В целом ко второй половине текущего года НАК надеется выйти на коммерческий уровень добычи продукции и начать ее реализацию. Промышленная же добыча, по ожиданиям компании, должна начаться на третьем году проекта, а пик максимальной добычи - с шестого года.

Изначально реализация проекта по добыче сырья в Египте проходила в рамках госпрограммы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину. По оценкам экспертов, ежегодно на блоке AESE можно получать около 2-2,5 млн. т нефти. Но вскоре вопрос увеличения поставок нефти в страну за счет египетского ресурса перестал рассматриваться как таковой ввиду отсутствия налаженных транспортных маршрутов.

В пресс-службе «Нафтогаза» уточнили, что поставлять египетскую нефть в Украину компания не планирует. А после выхода на коммерческий уровень добычи вместе с Египетской генеральной нефтяной компанией (ЕГНК) будет создана компания - оператор проекта в виде СП. На нее и будет возложена реализация добытого продукта на европейские рынки.

По мнению экспертов, если уровень мировых котировок достигнет 40-60 долл. за баррель, то добыча в этом регионе будет достаточно рентабельной и эксплуатация египетского участка будет выгодной НАК. По оценке ОПЭК, себестоимость добычи нефти в Северной Африке составляет 30-40 долл. за баррель.

В то же время, несмотря на солидные доказанные запасы углеводородов, часть экспертов считают, что средства, вырученные от реализации африканской нефти, не составят структурную часть доходов «Нафтогаза». В частности, по мнению директора энергопрограмм центра «Номос» Михаила ГОНЧАРА, такое сотрудничество выгодно с точки зрения диверсификации бизнеса самой НАК, но вряд ли этот проект позволит компании получить существенную прибыль и улучшить свое шаткое финансовое положение.

В контексте обеспечения сырьем Украины, пишет издание, было интересно сотрудничать, например, с «Лукойлом» по схеме замещения. В частности, НАК могла бы реализовывать ему добываемый в Египте ресурс, получая взамен поставки его нефти для украинских предприятий. Это вполне возможно, поскольку «Лукойл» является одним из ближайших соседов-нерезидентов по добыче в Египте, который уже восемь лет успешно эксплуатирует два блока на суше (фонд скважин - более 180). Один из них - Мелейя - также расположен в Западной пустыне и нефть с этого участка идет на мировой рынок через терминал Аль-Хамра.

Справка УНИАН. Права на поиск, разведку и разработку нефтегазовых месторождений в Западной пустыне Египта на территории блока Alam El Shawish East (AESE) НАК «Нафтогаз Украины» получил в декабре 2006 г., подписав концессионное соглашение с Египетской генеральной нефтяной компанией.