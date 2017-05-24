Задержанных налоговиков доставляют в Печерский райсуд Киева (фоторепортаж)

В Печерский районный суд Киева поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения задержанным в рамках антикоррупционной спецоперации налоговикам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Судебной власти Украины.

В пресс-центре отметили, что в Печерский райсуд поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения задержанным лицам в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 255, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Будет рассматривать эти ходатайства судья Екатерина Москаленко.

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Время начала судебных заседаний еще не определено.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц. Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения.

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При этом прокурор пояснил, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича. По его словам, проходит операция по первых руководителей и их заместителей 15 областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели непосредственное отношение к организации и функционированию налоговых площадок, "в результате чего преступная организация Януковича и Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн".

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностные лица налоговых органов в регионах.