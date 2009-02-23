Размерами тарифов на ритуальные услуги заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Киева поручила Государственной инспекции по контролю за ценами в Киеве проверить размеры тарифов на ритуальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

При этом в прокуратуре отметили, что в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 26 января 2009 № 81 учтен необходимый минимальный перечень отдельных ритуальных услуг, предусмотренный приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства № 193 от 19 ноября 2003 года.

Как сообщалось, в Киеве установлены тарифы на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, предоставляемых специализированным коммунальным предприятием “Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания” и “Киевский крематорий”.

Соответствующее распоряжение КГГА “Об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг” было опубликовано в муниципальной газета “Хрещатик” (№137 (570)).

Как отмечено в документе, льготы на оплату ритуальных услуг и пособие на захоронение будут предоставляться в соответствии с действующим законодательством Украины.

В соответствии с распоряжением, заключение договора, предусматривающего заказ на организацию и проведение захоронения, стоит 38 грн.; стоимость копания могилы в зависимости от почвы, размера гроба, способа осуществления работы и времени года установлена от 330 грн. до 1 тыс. 280 грн.

Захоронение урны с прахом стоит от 55 грн. до 430 грн.; монтаж памятника (без его изготовления) – в зависимости от его веса от 625 грн. до 1 тыс. 530 грн., демонтаж намогильного сооружения – от 120-160 грн. до 225-310 грн. (в зависимости от времени года и веса).

Выдача свидетельства о захоронении оценена в 5 грн.

Кремация в стандартном гробу стоит 590 грн., в специальном – 650 грн., захоронение (подзахоронение) урны с прахом в зависимости от времени года – 380 и 475 грн.