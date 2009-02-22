Председателя райсовета поймали на краже электричества

В Тернопольской области председателя Збаражского районного совета Зеновия ЛЯХА оштрафовали за кражу электричества на 3,7 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ОАО “Тернопольоблэнерго”, кражу обнаружили во время проверки домов жителей районного центра с помощью специального устройства.

В сообщении отмечается, что в доме председателя райсовета около 23-х часов прибор показал нагрузку 7 ампер, или 1,5 кВТ, что свидетельствовало о применении какого-то мощного прибора. Когда в 4 утра специалисты районной электросети опять провели измерения, то увидели, что нагрузка не уменьшилась. Следовательно, в 7 часов контролеры пришли непосредственно в дом с проверкой.

После просьбы показать счетчик хозяин дома бросился к прибору учета, чтобы сорвать установленное устройство для отмотки показателей. Выяснилось, что мужчина подсоединил отматывающий трансформатор к вводному рубильнику вне прибора учета.

Сначала председатель райсовета отказывался подписывать акты, однако когда контролеры вызвали бригаду электромонтеров оперативно-выездной бригады РЭС, чтобы отрезать абонента от электроснабжения за кражу, чиновник таки подписал соответствующие документы и оплатил штраф за нанесенные убытки в размере 3,755 тыс. грн.

По данным энергетиков, председатель райсовета успел отмотать 15,4 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Трансформатор с подсоединенной схемой, помогавшей красть электроэнергию, энергетики изъяли.

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